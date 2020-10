Benoît Ramacker devient le porte-parole du ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet

Benoît Ramacker s’est fait connaître comme directeur de communication du Centre de crise national dans la pandémie du Covid-19 et celui des attentats de 2016.

Benoît Ramacker, qui s’est fait connaître comme directeur de la communication du Centre de crise national dans le cadre de la pandémie de Covid-19, et dans celui des attentats terroristes de 2016, sera à partir de lundi, le directeur de la communication et porte-parole francophone du Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo).

« Après 16 ans passés au Centre de crise, c’est avec beaucoup d’émotion que je quitte toutes celles et ceux avec qui j’ai partagé tant d’expériences professionnelles, notamment durant ces 6 derniers mois. Extrêmement impatient de relever ce nouveau challenge professionnel, j’ai accepté de m’engager auprès du ministre par conviction et volontarisme face aux défis de notre société. La mobilité en Belgique est un enjeu crucial, tant en termes de santé, d’environnement que d’impact économique, pour beaucoup d’entre nous », a commenté vendredi Benoit Ramacker.