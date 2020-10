Bekaert a pu lever les 200 millions souhaités en un jour

Bekaert a lancé une émission d'obligations avec des échéances de 7 ans, ouverte aux investisseurs particuliers et, dans une moindre mesure, aux investisseurs qualifiés.

Le rendement annuel brut des obligations sera de 2,75%. 75% d'entre elles ont été placées auprès d'investisseurs particuliers et 25% auprès d'investisseurs qualifiés. Les obligations seront émises le 23 octobre prochain.

"La souscription rapide et réussie de l'obligation témoigne de la confiance dans la solide réputation et la force de Bekaert. Nous remercions nos investisseurs pour cette confiance et utiliserons le produit de l'obligation pour améliorer davantage notre bilan sain et le profil de maturité de notre dette", commente Taoufiq Boussaid, directeur financier du fabricant de fils d'acier.