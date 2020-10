Budget: 44 millions nouveaux pour doper la Culture

Le Covid n’a pas été tendre pour la Fédération Wallonie-Bruxelles : le budget ajusté 2020 se solde par un trou de plus de deux milliards, le déficit 2021 sera de plus de 900 millions. Pourtant, la Culture voit ses moyens 2021 augmentés de 41,4 millions d’euros, et si on y ajoute un effort supplémentaire de 2,5 millions d’euros en soutien à la diffusion culturelle internationale (via Wallonie-Bruxelles International), nous voilà à près de 44 millions supplémentaires pour une culture qui, même au sens large, pesait à peine 300 millions d’euros dans les exercices précédents.

Pour donner une juste idée de ce que représente cet effort, il est équivalent à la totalité du budget théâtre – adulte et jeunes publics combinés.