Wibra - La CSC mitigée quant à l'annonce de la poursuite des activités de Wibra en Belgique

La CSC était partagée, vendredi soir, entre joie et déception par rapport à l'annonce de la poursuite des activités de Wibra en Belgique. D'un côté, 183 emplois sur 439 seront sauvés dans 36 magasins sur 81. Mais, de l'autre, c'est la collectivité qui va devoir payer pour les pécules de vacances et primes de fin d'année des travailleurs concernés, via le Fonds de fermeture d'entreprises, déplore Rocco d'Amore, permanent à la CNE (CSC). Il pointe en outre la non-intervention de la maison-mère néerlandaise.