Le Réseau Santé Wallon, rapide informateur des tests Covid

Ces derniers temps, pas mal de patients se plaignent d’une certaine lenteur pour obtenir leur résultat suite à un test Covid en laboratoire. Or, depuis le 20 septembre, il est possible d’obtenir ce résultat rapidement, par SMS ! Du moins avec les labos des hôpitaux qui se sont inscrits à ce service mis en place par le Réseau Santé Wallon. A l’heure où les hôpitaux se plaignent régulièrement d’une surcharge administrative, cette nouvelle fonctionnalité est un atout incontestable. Lorsqu’il va se faire tester dans un labo « Covid », le patient donne son numéro de GSM et une fois le résultat de l’analyse connu, un sms lui est envoyé. Il peut alors cliquer sur un lien et le résultat, positif ou négatif, apparaît.