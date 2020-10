Philippe Gilbert: «La sécurité des coureurs, mon cheval de bataille»

Depuis mon abandon au BinckBank Tour, j’ai consacré mon temps à ma blessure en consultant différents médecins afin d’écarter tout risque d’opération. En concertation avec mon équipe, nous avons opté pour une convalescence sans opération. Cela consistera à des séances de kiné mais aussi à de la « radio-fréquence » car mon problème se situe surtout à l’échelon de mon tendon quadricipital.

Ma saison 2020 étant bel et bien terminée, je me consacre à 100 % à ma remise en forme. J’ai également profité de mon temps pour suivre notre belle classique Juniors à Remouchamps remportée par le jeune Arnaud De Lie qui fera partie en 2021 de l’équipe Lotto-Soudal U23, mais aussi en qualité de membre du « BPCA » (Belgian Professionnal Cycling Association). Nous discutons pour l’instant énormément, voire essentiellement de sécurité, une de mes préoccupations les plus importantes en tant que coureur.