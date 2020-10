Hamilton peut égaler Schumi sur ses terres

Après le couac de Monza qui l’a empêché de célébrer sa 91e victoire une semaine plus tard chez Ferrari au Mugello, le leader du championnat du monde n’a pas pu célébrer ce cap historique au pays de Poutine.

Tant mieux ! Le voici dans le contexte idéal pour écrire une page de légende dans un endroit mythique : le Nurburgring. Même si le tracé emprunté par les F1 ressemble à de la piquette quand on le compare au grand cru classé qu’est la Nordschleife, devenir le co-recordman du nombre de victoires en Grand Prix aura une saveur particulière ce dimanche. Diable : l’Enfer Vert se situe à 80 km de Kerpen, la ville natale de Michael Schumacher. Et nous sommes en Allemagne, pardi, le pays de Mercedes, ce constructeur qui a tant contribué à l’éclosion de l’Allemand et chez qui il a terminé sa carrière. Quand Schumacher a été prié d’enfiler ses charentaises, c’est Lewis Hamilton qui s’est glissé dans le baquet de la flèche d’argent.