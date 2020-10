Pro League: Gand libère Mamadou Sylla, qui rejoint Gérone

L’attaquant quitte La Gantoise libre, malgré un contrat en cours jusqu’à la fin de la saison.

Les Buffalos l’avaient acheté à Eupen pour un montant d’environ quatre millions en juillet 2017, mais le Sénégalais n’a jamais percé à la Ghelamco Arena. Il n’a inscrit que deux buts et donné cinq passes décisives en 35 matches. Gand a prêté Sylla à Zulte Waregem, Saint-Trond et Orenbourg, en Russie. Avant sa période de succès à Eupen, en 2016-2017, il avait été actif en Espagne chez les jeunes du FC Barcelone, ainsi qu’avec l’Espanyol Barcelone et au Racing Santander.