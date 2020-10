Densité, qualité des soins et pauvreté: le triple fardeau de la Région bruxelloise

Bruxelles, on le sait, paye un lourd tribut à la maladie. L’étude de l’UCL le confirme une fois de plus en démontrant que l’effet lié à la région de résidence est relativement marqué. En avril 2020, la surmortalité qu’affichait la Région bruxelloise était jusqu’à 3,5 fois plus élevée, alors qu’elle est environ 2 fois plus élevée dans les deux autres régions du pays. Cet écart s’est encore davantage creusé lors du pic de mortalité, durant la première quinzaine d’avril. Une situation qui n’est pas tout à fait logique puisque l’espérance de vie des Bruxellois se situe depuis plusieurs décennies à un niveau intermédiaire entre la Wallonie et la Flandre, quel que soit le groupe social.