BD: le Marsupilami révèle sa vraie nature sauvage

Entretien

Oubliez l’image humoristique du Marsupilami au gros nez noir et à la queue en ressort des aventures de Spirou et Fantasio. Dans La Bête , les auteurs belges Zidrou et Frank Pé donnent une image totalement neuve et originale du personnage créé par André Franquin. Arrivé à fond de cale dans la Belgique pluvieuse des années 1950, le Marsupilami a été sauvé des griffes des trafiquants d’animaux par François, un petit Bruxellois dont la maman, Jeanne, vendait des moules au Marché aux Poissons de la place Sainte-Catherine. Le dessinateur Frank Pé nous confie la genèse de cette découverte de l’animalité du Marsupilami.