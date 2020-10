«Homo Sapiens», de Fabrizio Rongione: l’Histoire, la vraie

Sur le grand écran de Wolubilis, une photo en noir et blanc de personnages masqués. Masqué lui aussi, Fabrizio Rongione déboule sur le plateau, montre l’image : « 1918, la grippe espagnole ». Le ton est donné. Le comédien et son vieux complice Samuel Tilman (qui coécrit le spectacle et le met en scène), n’ont pas chômé ces derniers mois, adaptant le propos à la situation actuelle.

Mais déjà, on bascule sur le sujet des Français à Bruxelles. À Ixelles surtout, là où notre homme habite et où d’innombrables commerces sont désormais tenus par des hexagonaux qui ne comprennent pas ce qu’est une couque ou un pistolet. « J’ose plus dire “peï”, fieu ! », s’étrangle-t-il. Mais les Français ne sont pas le seul problème : « Bruxelles, pour un raciste, c’est dur ! Y a trop d’offres ». Et il insiste, façon café du commerce, sur le trop grand nombre d’Arabes. Flottement dans la salle. « Même ma femme, elle est Marocaine ! »