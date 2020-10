Philippe Albert avant Angleterre-Belgique: «J’oserais Kayembé plutôt que Castagne sur le flanc gauche»

1 De Bruyne plus haut afin d’apporter un danger plus direct en l’absence de Hazard et Mertens

Les habitudes vont forcément changer pour ce déplacement à Wembley. Le trident offensif de Martinez va en effet perdre ses deux pointes extérieures. On ne remplace évidemment jamais un joueur comme Hazard mais à partir du moment où on le soulage sur le plan de ses tâches défensives, Carrasco présente un profil plus qu’intéressant pour venir bousculer la défense anglaise. Le joueur de l’Atlético Madrid est entreprenant et surtout décisif en un-contre-un, ce qui peut ouvrir des espaces pour Lukaku au moment où l’aide va venir se faire sur l’ailier qui vient de prendre le dessus sur le défenseur latéral.