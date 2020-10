Angleterre – Belgique: Kane – Lukaku, des buteurs sans couronne

Ce sera l’un des duels à distance dans cet Angleterre – Belgique de dimanche qui rappellera de très bons souvenirs aux supporters belges. Qui de Harry Kane ou de Romelu Lukaku parviendra à tirer la couverture sur lui dans la mythique enceinte de Wembley ? Deux garçons âgés de 27 ans pour qui le sens du but est une seconde nature.

Depuis la Coupe du monde 2018 en Russie où ils ont fini premier et deuxième meilleur buteur du tournoi, les attaquants anglais et belge ont inscrit respectivement treize et douze buts avec leur sélection. En 17 rencontres internationales pour le premier et en à peine 10 pour le second. Seul l’extraterrestre Cristiano Ronaldo a fait mieux en trouvant le chemin des filets à 16 reprises avec le Portugal sur le même laps de temps.