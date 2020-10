Angleterre-Belgique, comme on se retrouve

Deux ans après leur double affrontement en Coupe du monde, Anglais et Belges seront de nouveau opposés. Dans le cadre nettement moins prestigieux de la Nations League. Sans le légendaire public de Wembley et avec une première place de poule à la clé. Préservés face à la Côte d’Ivoire, les titulaires effectueront leur retour.

Moscou Country Club, un soir d’été de juin 2018. Une avant-veille de match contre l’Angleterre qui marquera l’histoire du football belge sans que personne ne le sache encore. Ce soir-là, un destin se joue. Celui d’une génération qui ambitionne de marquer son époque par la matérialité des faits et non plus par le seul compliment. Celui d’un entraîneur dont, à ce moment précis, l’unique préoccupation – certains parleront d’obsession – est de faire au moins aussi bien que son prédécesseur Marc Wilmots, tombé au champ d’honneur quatre ans plus tôt en quarts de finale face à l’Argentine.