Pro League: la suspension de Selemani (Courtrai) réduite à deux matches en appel

Le Conseil disciplinaire de l’Union belge de football a réduit vendredi à deux journées effectives et une avec sursis la suspension de Faïz Selemani. L’attaquant de Courtrai devra également payer une amende de 2.500 euros.

Vingt minutes avant la fin du match à Saint-Trond, Selemani a donné un coup de coude au visage de Santiago Colombatto. «Ce n’était pas un duel, la balle n’était même pas dans les parages», a déclaré le procureur fédéral Ebe Verhaeger, qui avait demandé quatre journées de suspension.»Le coup intentionnel a été effectué avec une intensité moyenne, mais peu importe.»

En première instance, la commission a jugé que trois matches de suspension étaient appropriés. Courtrai n’était pas d’accord avec cette sanction et a interjeté appel. Par l’entremise de leur correspondant qualifié Matthias Leterme, les Kerels ont rappelé qu’il ne s’agissait pas d’un coup mais d’une poussée en réaction à la provocation de Colombatto. De plus, le joueur de Saint-Trond aurait fait du cinéma et son intégrité physique n’a jamais été mise en danger.