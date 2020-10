Un couvre-feu à l’étude et des restrictions en ordre dispersé en Wallonie

La semaine aura été rude pour les citoyens belges, qui tentent du mieux qu’ils peuvent de suivre les mesures prises par les autorités pour endiguer la propagation du coronavirus, particulièrement inquiétante ces derniers jours. Ainsi, après les annonces du comité de concertation interfédérale ce mardi, après les nouvelles restrictions imposées à Bruxelles ce mercredi, c’était au tour de la Wallonie de se pencher sur la question ce vendredi.

Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’exercice de communication est une nouvelle fois raté. La balle était dans le camp des gouverneurs des provinces wallonnes, qui, ce vendredi, ont multiplié les réunions avec les bourgmestres, les autorités wallonnes et encore les recteurs des universités pour tenter de prendre les mesures les plus efficaces possible pour enrayer la recrudescence des contaminations, qui semble particulièrement importante au départ de la vie estudiantine.