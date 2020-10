Catastrophe pour Anderlecht: 36 millions de pertes pour la saison 2019-2020

Le patron de Besix avait envoyé un courrier notifiant sa volonté de ne plus siéger au Conseil d’administration en tant qu’actionnaire minoritaire. Sans que cela ne signifie son désengagement financier, lui qui possède -et conserve donc- 5 % des actions du RSCA. Les autres minoritaires – Van Damme, D’Avignon, Verschueren, les filles Vanden Stock et Van Biesbroeck – qui possèdent 26 % des actions soit une minorité de blocage devront proposer un remplaçant. Dans le cas contraire, un indépendant sera nommé.