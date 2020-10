WRC: le championnat se terminera en Italie; enfin, si tout va bien…

Le promoteur du championnat du monde des rallyes avait promis l’info « avant la Sardaigne ». Il a presque tenu promesse : c’est dans le courant de la matinée de vendredi, alors que les ténors du Mondial se battaient à coups de dixièmes de seconde dans les spéciales tracées à l’est d’Alghero que l’info est tombée. Il y aura bien une huitième manche à ce championnat qui en avait initialement programmé 14 à un calendrier 2020 fatalement complètement chamboulé par le Covid-19, bien sûr.

Et c’est donc du côté du « Temple de la vitesse » de Monza (du 4 au 6 décembre) que les Ogier, Neuville, Evans et autre Tanak s’échangeront les derniers coups pour le gain de la couronne mondiale. Et non pas deux semaines plus tôt, au pied du raidillon de Francorchamps, autre haut lieu du sport automobile, comme un moment espéré par les organisateurs du « Rallye de Belgique » (19-22 novembre).