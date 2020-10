Le gouvernement «pompier» et la crise sanitaire

Ne dites plus gouvernement « De Croo », dites gouvernement « pompier ». Tout n’est pas remis aux calendes grecques mais à peine installé, à peine son programme exposé, voilà que le gouvernement fédéral doit mettre son plan de relance en attente. Il doit impérativement se consacrer à la seule priorité du moment : gérer la crise sanitaire. Il n’y a pas d’autre choix. L’image utilisée par le Premier ministre Alexander De Croo est forte, mais colle hélas à la nouvelle réalité : « Pour le moment, la maison est en feu. Et quand la maison est en feu, il faut d’abord éteindre l’incendie, et quand il est éteint et qu’il n’y a plus de dégagement de fumée, on peut se mettre à rebâtir. » Le feu, c’est ce Covid qui frappe et tétanise tout à nouveau chez nous et autour de nous en Europe.