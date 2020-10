Roland-Garros: la finale tant attendue entre Rafael Nadal et Novak Djokovic aura bien lieu

L’Espagnol vise un 13e sacre à Paris et le record des 20 titres en Grand Chelem de Federer. Le Serbe, tout de même secoué par Tsitsipas ce vendredi (5 sets), peut devenir le premier joueur de l’ère Open à remporter au moins deux fois chacun des Majors.

On a assisté à deux demi-finales très différentes, ce vendredi. La première (Nadal-Schwartzman) avait soulevé trop de promesses, la seconde fut remportée par Novak Djokovic de justesse, et au bout des 5 sets contre un Stefanos Tsitsipas qui s’est réveillé au moment de sauver une première balle de match à 6-3, 6-2, 5-4…

On se disait, à ce moment-là, que comme Nadal, le Serbe était tout simplement intouchable. Qu’il avait surtout rassuré ses fans après avoir presqu’appelé l’ambulance contre Carreno-Busta, mercredi soir. Son cou, son dos et son bras gauche allaient bien, son tennis aussi, jusqu’au sursaut plutôt inattendu d’un Grec qui avait laissé passer beaucoup trop d’opportunités jusque-là (il a dû attendre sa 11e balle de break pour égaliser à 5-5 dans le 3e). Mais la rencontre replongeait complètement dans un suspense qu’on n’avait pas vu venir, avec le gain de la 3e manche (5-7), et même de la 4e (4-6), par un Tsitsipas qui compte déjà des succès sur tous les membres du fameux « Big 3 »…