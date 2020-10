Le Serbe et l’Espagnole s’affronteront ce dimanche, en finale de Roland-Garros.

Novak Djokovic était satisfait de sa demi-finale contre Stefanos Tsitsipas vendredi et salivait à l’avance de sa finale dimanche contre Rafael Nadal : « le dernier match, contre le plus grand adversaire ». Le N.1 mondial a reconnu que défier l’Espagnol sur la terre battue parisienne où il a remporté douze titres était sans doute le plus grand défi du tennis aujourd’hui. Mais il croit en ses chances.