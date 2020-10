Dani Sordo a accentué son avance à l’issue de la 2e spéciale du jour. Il précède désormais d’une grosse demi-minute le trio Ogier, Neuville, Suninen. Evans (5e) est un peu plus loin.

Devancé par les Toyota d’Ogier et Evans ainsi que par son équipier Neuville dans la première spéciale du jour, Dani Sordo (qui disait avoir été ralenti par une vache au milieu de la route !) a profité de la deuxième pour signer le meilleur temps et ainsi accentuer son avantage en tête de la course.

L’Espagnol devance désormais de plus de 35 secondes le trio Ogier-Neuville-Suninen, lui-même réuni en 2,4 secondes à peine ! Evans compte une quinzaine de secondes de retard supplémentaire.