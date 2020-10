Nations League: composez votre onze des Diables pour le match face à l’Angleterre

Après un match nul en amical face à la Côte d’Ivoire ce jeudi, avec un onze très largement remanié, les Diables rouges retrouvent la Nations League ce dimanche, avec un déplacement en Angleterre (18h). Actuellement en tête du groupe avec six points sur six, la Belgique se déplace sur la pelouse de son dauphin, qui compte quatre points sur six.

Après avoir fait tourner, et affronté la Côte d’Ivoire sans ses cadres, Roberto Martinez devrait effectuer beaucoup de changements ce dimanche. Composez votre onze des Diables pour affronter les Three Lions.