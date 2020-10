La Fédération belge de football va nommer deux administrateurs indépendants

À partir de juin 2021, deux administrateurs indépendants siégeront au conseil d’administration de la Fédération royale belge de football, a annoncé la RBFA samedi. « C’est un nouveau pas en avant pour la famille du football belge », a déclaré son CEO Peter Bossaert.

Après que la Fédération belge de football a complètement changé de structure l’année dernière, l’ajout d’administrateurs externes est la prochaine étape dans le développement d’une structure professionnelle. « En tant que plus grande fédération sportive belge, la RBFA attache beaucoup d’importance à la bonne gouvernance et s’efforce d’obtenir plus de diversité dans toutes ses composantes », peut-on lire dans un communiqué. « L’introduction d’administrateurs indépendants permettra à la RBFA de diversifier son conseil d’administration, de permettre un contrôle externe au sein de son organe suprême et d’ajouter à son fonctionnement de nouvelles compétences extérieures au football ».