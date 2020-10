Serie A: Romelu Lukaku reçoit le Prix Giacinto Facchetti attribué pour ses qualités humaines

Romelu Lukaku est le lauréat 2020 du « Prix Giacinto Facchetti – Il Bello del Calcio », du nom de l’ancien grand défenseur de l’Inter Milan, attribué chaque année par la Gazzetta dello Sport à une « personnalité du monde du football qui s’est distinguée par sa loyauté et son fair play ».

« But après but, en Italie et en Europe, Romelu Lukaku a démontré être un pur attaquant, en ajoutant à son bagage technique la force de volonté, la générosité et l’altruisme. Ses qualités humaines font de lui un vrai leader », a expliqué Gianfelice Facchetti, le fils de Giancinto Facchetti, ancien capitaine de l’Inter et de l’équipe nationale italienne.

Lukaku a reçu le prix lors d’une interview effectuée dans le cadre du Festival du Sport de Trente. L’avant-centre des Diables Rouges s’est dit « honoré de recevoir ce prix ».