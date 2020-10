Roland-Garros: proche du but, Joachim Gérard s’incline en finale fauteuil roulant (vidéo)

Joachim Gérard n’a pas réussi à remporter son premier titre en simple du Grand Chelem de tennis en fauteuil, samedi à Roland-Garros. Le Ucclois de 31 ans, 4e joueur mondial, a été battu en finale des Internationaux de France par Alfie Hewett (ITF 3) en trois sets : 6-4, 4-6 et 6-3. La rencontre, qui a connu deux interruptions, a duré 2h36. Le Britannique de 22 ans décroche sa 2e victoire sur la terre battue parisienne après 2017 et son 4e sacre en Grand Chelem. Il a aussi gagné l’US Open en 2018 et 2019.

Plus agressif mais moins performant en revers que son adversaire en début de match, Joachim Gérard a dû sauver deux balles de break à 2-3 pour l’Anglais. Mais il n’a pu éviter de se retrouver mené 3-5. S’il réalisa son 3e break du set pour revenir à 4-5, Hewett concluait la manche dans le jeu suivant après 51 minutes.