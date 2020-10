Nations League: la sélection portugaise n’est pas perturbée par ses cas de Covid-19

Anthony Lopes et José Fonte ont été écartés après avoir été testés positifs.

Les deux cas positifs au Covid-19 révélés au sein de l’équipe du Portugal de football cette semaine n’ont pas perturbé sa préparation pour le match de Ligue des Nations contre la France dimanche à Saint-Denis, a assuré samedi le sélectionneur Fernando Santos.

« Les entraînements d’hier et d’aujourd’hui se sont déroulés normalement », a déclaré le technicien portugais lors d’une conférence de presse.

« Les joueurs sont confiants », a-t-il dit, rappelant que les footballeurs étaient « probablement les personnes les plus testées du pays ». « Nous avons une certitude : tous ceux qui vont en France ont des tests négatifs, clairement négatifs, après une batterie de tests », a-t-il affirmé.

La Seleçao a perdu son gardien lyonnais Anthony Lopes et son défenseur lillois José Fonte qui ont été testés positifs au Covid-19 et remplacés par Domingos Duarte et Bruno Varela.