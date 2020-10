Rallye de Sardaigne: Thierry Neuville glisse à la 3e place derrière Ogier, Sordo confortable leader

Dani Sordo avait 35 secondes d’avance sur Thierry Neuville (3e derrière Suninen), vendredi soir. Et une seconde de plus sur Sébastien Ogier. Samedi, à l’issue des six spéciales (101) jalonnant la deuxième étape de l’épreuve italienne, l’Espagnol est à nouveau rentré en tête à Alghero, nanti de 27 secondes d’avance sur Ogier, et d’une bonne petite seconde supplémentaire sur Neuville.