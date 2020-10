Roland-Garros: Iga Swiatek, 19 ans et star en 15 jours

C’est en ne perdant pas plus de 5 jeux par match, y compris contre Simona Halep en huitième de finale, et face à Sofia Kenin (6-4, 6-1) ce samedi en finale, qu’Iga Swiatek a écrit sa fabuleuse histoire. Une finale qu’elle a menée tambour battant en inscrivant 3-0 en huit minutes, comme si elle avait toujours connu ça…, avant de, tout de même, voir revenir l’Américaine à 3-3. Malheureusement, la bataille tourna un peu court, puisque Kenin, visiblement touchée aux adducteurs, ne put plus suivre la cadence imposée par la talentueuse Polonaise. Elle devient ainsi la première joueuse de son pays à soulever le trophée, elle rejoint Steffi Graf (1988) pour le plus petit nombre de jeux concédés (28 au total) en route et Justine Henin (2007) pour avoir remporté ce Roland-Garros sans céder le moindre set. Et Roland-Garros s’offre une nouvelle championne pour la 7e fois d’affilée, Ostapenko (2017) était, jusque-là, la dernière non-tête de série à l’avoir emporté à Paris.