Les supporters d’Anderlecht sont en colère: «Actionnaires minoritaires: si vous n’êtes pas là pour faire avancer le club, cassez-vous»

Les temps sont durs au Sporting d’Anderlecht et les dernières nouvelles semblent avoir énervé les supporters au plus haut point. Le Tijd annonçait ce vendredi une perte record de 36 millions d’euros pour le club. Probablement la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour la Mauves Army.

Rassemblés devant les portes du stade d’Anderlecht, les supporters ont brandi des banderolles pour manifester leur mécontentement : « Actionnaires minoritaires : si vous n’êtes pas là pour faire avancer le club, cassez-vous » et « Marc, les supporters ont droit à plus de clarté et vite ! ».

La Mauves Army 2003 a posté un long message sur Facebook pour exprimer sa colère :

« Messieurs, mesdames, actionnaires du RSC Anderlecht,