La F1 n’a plus besoin d’essais libres le vendredi, selon Hamilton et Bottas

Les deux pilotes Mercedes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, ont estimé samedi que la Formule 1 n’avait plus besoin des essais libres du vendredi et donc qu’un week-end de Grand Prix dure trois jours.

A nouveau dominateurs samedi en qualifications, le Britannique et le Finlandais, en pole position pour la troisième fois de la saison et la 14e fois de sa carrière, partiront en première ligne dimanche au GP de l’Eifel. Ils ont déjà remporté à eux deux, cette saison, huit manches sur dix.

« Je ne pense pas qu’on a besoin d’être en piste le vendredi », a dit Hamilton samedi, interrogé sur la pluie et le brouillard qui avaient obligé les organisateurs à annuler les deux séances d’essais libres de vendredi.