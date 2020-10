Coronavirus: nouveau record de contaminations en 24 heures en France

La France compte désormaus plus de 718.000 cas.

La pandémie a fait au moins 1.069.029 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi samedi par l’AFP. Plus de 36,9 millions de cas de nouveau coronavirus ont été diagnostiqués.

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en France a atteint un nouveau record samedi avec près de 27.000 personnes testées positives en 24 heures, un record depuis l’utilisation des tests à grande échelle, tandis que la hausse du nombre de malades en réanimation s’est poursuivie, selon des chiffres publiés par Santé Publique France. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation, soit les cas les plus graves, a de nouveau légèrement augmenté avec 1.456 personnes, soit 17 de plus que la veille, au plus haut depuis mai.