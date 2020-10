Rallye de Sardaigne: Ogier remporte le premier sprint dominical devant Neuville

« Ce ne sera sans doute pas suffisant ! » Thierry Neuville avait raison à la sortie de la spéciale de Cala Flumini, la première des quatre qui composeront cette courte dernière journée du rallye de Sardaigne (42 km chronométrés seulement). Trois minutes plus tard, Sébastien Ogier débouchait avec un chrono… 2 dixièmes de seconde plus rapide que celui de notre compatriote. « C’est mieux que rien », dit le Français, désormais nanti de 1,7 seconde d’avance sur Neuville.

Plus que 15 secondes d’avance pour Sordo !

Mais le plus important était à venir : toujours sur ces 14 km, Dani Sordo, confortable leader depuis vendredi, a concédé 12 secondes d’un coup aux grands garçons du championnat. Et l’avantage de l’Espagnol ne s’élève plus désormais qu’à 15,3 secondes sur Ogier et 17 sur Neuville.