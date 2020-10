Battre l’Angleterre, un exploit? Ces statistiques montrent le défi qui attend les Diables rouges

Gareth Southgate, le sélectionneur de l’Angleterre, peut compter sur une génération exceptionnelle. Tout comme Roberto Martinez avec la Belgique d’ailleurs.

Les Diables rouges ont ainsi l’ambition de battre l’Angleterre dans son jardin de Wembley, ce dimanche. Mais ce ne sera pas simple. Les statistiques qui suivent parlent en tout cas en faveur des visités…

> L’Angleterre n’a plus perdu un dimanche depuis le Mondial 2010 : défaite 4-1 contre l’Allemagne avec le fameux but refusé à Lampard.

> L’Angleterre reste sur six clean sheets consécutives. Si Pickford n’encaisse pas, ce sera la plus longue série (7 matches donc) dans l’histoire des Three Lions.