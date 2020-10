La valeur marchande d’Eden Hazard ne cesse de baisser d’après le portail sportif Transfermarkt

Transfermarkt est un portail web allemand axé sur le football et proposant des informations sur les résultats et sur les transferts. C’est l’un des 25 sites allemand les plus visités et l’un des principaux portails sportifs. Si nous vous expliquons ceci, c’est pour la bonne et simple raison que la valeur marchande d’une star du football belge a clairement baissé d’après cette source.

Il s’agit d’Eden Hazard dont le Real Madrid a annoncé fin septembre sur son site officiel qu’il était victime d’une lésion musculaire à la jambe droite. Vu son manque de temps de jeu, Transfermarkt a redéfini sa valeur marchande et cette dernière est désormais estimée à 60 millions d’euros. C’est 40 millions de moins que le montant de son transfert lorsqu’il a quitté Chelsea pour le Real Madrid ! À noter que sa valeur marchande la plus élevée fut estimée à 150 millions d’euros…