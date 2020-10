Arsène Wenger veut le Mondial et l’Euro tous les deux ans: il souhaite supprimer la Ligue des Nations

L’ancien manager d’Arsenal, Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial au sein de la FIFA depuis l’année dernière, a suggéré de jouer la Coupe du monde et l’Euro de football tous les deux ans au lieu de quatre ans actuellement et de supprimer la Ligue des Nations de l’UEFA pour rendre le football plus attractif.

L’ancien entraîneur français s’est exprimé au Bild, dimanche. « Nous devons avoir le moins d’événements possibles. Une Coupe du monde et un Euro tous les deux ans seraient probablement plus appropriés pour un monde moderne. »

Wenger a déclaré que dans un tel scénario, tous les tours qualificatifs devraient être joués sur un mois seulement, car il serait ainsi plus facile de les vendre aux diffuseurs et aux sponsors.