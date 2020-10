Rallye de Sardaigne: Sordo s’impose devant Neuville et Ogier

Comme prévu, la fin du rallye de Sardaigne a été riche en rebondissements et nous a valu un dernier coup de tonnerre ! Thierry Neuville a profité de la dernière spéciale pour coiffer Sébastien Ogier pour le gain de la 2e place. « J’ai tout donné, mais je pense qu’on a surtout perdu du temps le premier jour, quand on a calé deux fois le moteur dans des épingles, et eu du mal à le relancer », disait Neuville, qui ajoutait avoir perdu du temps dans la fin de cette ultime spéciale, suite à un bris de disque de freins.