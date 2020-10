Roland-Garros: Mladenovic et Babos prolongent leur titre en double dames

La Française Kristina Mladenovic et la Hongroise Timea Babos, tenantes du titre et tête de série N.2, ont remporté dimanche la finale du double dames des Internationaux de France de tennis à Roland-Garros en battant la paire américano-chilienne Desirae Krawczyk-Alexa Guarachi (N.14) 6-4, 7-5. La rencontre a duré 1h33.

Mladenovic et Babos, 27 ans toutes deux, ont désormais à leur palmarès quatre titres du Grand Chelem ensemble : Roland-Garros 2019 et 2020, ainsi que l’Open d’Australie, en 2018 et 2020. Elles ont également gagné deux Masters (2018 et 2019).