Roland-Garros: Rafael Nadal domine Novak Djokovic en finale et égale Federer avec 20 Grands Chelems

Rafael Nadal a surclassé Novak Djokovic en trois sets 6-0, 6-2, 7-5 en 2h41 de jeu pour s’offrir un treizième sacre historique à Roland-Garros dimanche et égaler le record de vingt trophées en Grand Chelem établi par Roger Federer.

Il n’y a pas eu match entre les deux hommes dans les deux premières manches, remportées 6-0, 6-2 par l’ogre de l’ocre. Mais ce 56e duel entre ’Rafa’ et ’Nole’ a offert un troisième set un peu plus accroché. Malgré tout, le droitier de Belgrade, beaucoup plus inconstant, n’a jamais réellement été capable d’inquiéter l’Espagnol de 34 ans, dominateur de bout en bout.

Cette victoire est la 100e du Taureau de Manacor à la Porte d’Auteuil, lui qui n’a perdu que deux fois sur la terre battue parisienne.