Appli: se faire tirer un autoportrait façon Van Gogh, la culture selon Google

En alimentant régulièrement son application Arts and Culture, Google sait la rendre toujours plus attirante. Mais au-delà des fonctionnalités « gadget », l’appli est surtout une formidable base de données artistiques.

Elle n’est pas un modèle d’ergonomie, elle ne manque pas non plus de bugs ou de soucis de chargement. Il n’empêche, Google Arts and Culture vaut le détour.

On dit souvent des enfants qu’ils n’ont que leurs écrans en tête et ne pensent qu’à jouer à Fortnite ou poster des selfies sur les réseaux sociaux. Et si ce dernier point leur permettait de mettre un pied, certes timide dans le monde, parfois intimidant, de la culture ?

Google Arts and Culture a en effet enrichi son catalogue de filtres vidéo. A la manière des filtres que l’on peut retrouver sur des réseaux sociaux comme Instagram ou les messageries instantanées. On autorise tout d’abord l’application à accéder à l’appareil photo de son smartphone. On enclenche la caméra de façade et on voit son visage sur lequel le filtre en réalité augmentée s’applique. Sauf qu’au lieu de se voir affublé d’oreilles de biche ou d’un museau de chien, on se retrouve plongé dans une œuvre.