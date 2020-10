Paris-Tours: Casper Pedersen (Sunweb), 24 ans, s’adjuge la classique française

Le Danois Casper Pedersen (Sunweb), 24 ans, a remporté la classique française Paris-Tours (1.Pro), disputée sur 213 kilomètres dimanche au départ de Chartres, battant dans un sprint à deux, le Français Benoit Cosnefroy (AG2R-La Mondiale).

Le Néerlandais Joris Nieuwenhuisen (Sunweb), 3e, complète le podium de cette 114e édition.

Un autre Danois, toujours de l’équipe Sunweb, Soren Kragh Andersen a chuté à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée, l’éliminant de la course au succès.

Trois hommes étaient aux avant-postes dans le final, les Français Benoit Cosnefroy (AG2R-La Mondiale) et Rudy Molard (Groupama-FDJ) ainsi que Casper Pedersen (Sunweb), poursuvis par trois autres, Emiel Vermeulen (Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole), le Français Quentin Pacher (B& ; B Hotels-Vital Concept p/b KTM) et le Néerlandais Elmar Reinders (Riwal Securitas) à 30 secondes et à trente kilomètres de l’arrivée.