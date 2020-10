Coronavirus: des chiffres en hausse qui font reparler d’un nouveau confinement

Les avertissements face à un second confinement se font plus pressants.

Tant en Flandre qu’en Wallonie, des voix s’élèvent pour mettre en garde la population contre un deuxième confinement si de nouvelles mesures ne sont pas prises ou si les mesures déjà en vigueur ne sont pas respectées.

Les chiffres de nouvelles contamination explosent en Belgique. Bruxelles et la Wallonie sont les Régions les plus touchées. «Si on continue avec des chiffres comme ça, ce sera le confinement généralisé. A un moment donné, il n’y aura pas d’autre solution. Il faut prendre des mesures immédiatement, qui soient les plus pondérées possible, qui évitent de mettre le pays par terre et que d’autres malades arrivent dans les hôpitaux. Il faut changer le comportement», a souligné le gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu, sur le plateau de «C’est pas tous les jours dimanche» (RTL-TVi).