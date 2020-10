En Wallonie, le PS en chute se rapproche des 20%

Une réalité saute aux yeux en Wallonie : les écarts se resserrent terriblement entre les quatre partis principaux de l’échiquier sudiste. Pour le PS, le MR, Ecolo et le PTB, tout se joue dans un mouchoir de poche.

Surtout si l’on se réfère aux élections de mai 2019 où les résultats évoluaient quasiment du simple au double entre le PS, numéro un incontesté avec 26,1 % des voix et le PTB, quatrième avec 13,8 % de votes.

Un an et demi plus tard, les intentions de vote évoluent autour de la barre des 20 %, soit 21,1 % pour le PS, 19,2 % pour le MR, 18,9 % pour le PTB et 17,8 % pour Ecolo.