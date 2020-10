Coronavirus: la perspective d’un nouveau confinement n’est plus écartée

Gouvernants et experts ont parfois le sentiment de prêcher dans le désert, ci et là des situations à risque continuent de se produire. Pour les contrer, le fédéral a laissé la voie libre à des mesures plus strictes au niveau régional, provincial ou local.

Alexander De Croo et Frank Vandenbroucke ont appelé la population et plus particulièrement les jeunes à assumer leurs responsabilités dans la lutte contre l’épidémie. - Belga.

La situation sanitaire n’en finissant pas de se dégrader comme en témoignent les chiffres officiels, le week-end a logiquement été émaillé de prises de position politiques invitant très fermement la population à suivre les décisions prises pour tenter de contrer la circulation du coronavirus, jusqu’au Premier ministre et au ministre de la Santé.

Sur les plateaux de télévision, Alexander De Croo et Frank Vandenbroucke ont appelé la population et plus particulièrement les jeunes à assumer leurs responsabilités dans la lutte contre l’épidémie. Ici ou là, dans la bouche d’experts, la perspective d’un nouveau confinement n’est plus écartée, comme s’il s’agissait de faire prendre conscience de la gravité de la situation. « Je ne peux rien garantir », a prévenu le ministre de la Santé.