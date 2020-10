Mathieu van der Poel et Wout van Aert ont respectivement terminé neuvième et huitième. - Photo News

La boue, qu’une pluie par moments diluvienne avait composée, en particulier dans les secteurs non goudronnés des « Plugstreets » a-t-elle inspiré les deux meilleurs coureurs du monde dans les labourés au point de les voir se neutraliser sous la flamme rouge de Wevelgem ? Wout van Aert et Mathieu van der Poel ont en effet perdu la « Course des aviateurs » en agissant comme des soldats de plomb, en offrant un cyclisme inerte à l’instant où il fallait donner l’assaut.