Hockey: Louvain et le Léopold se neutralisent, l’Orée poursuit son sans-faute

Louvain – Léopold : 3-3. Les amateurs de hockey se sont régalés lors de la rencontre de la 7e journée opposant Louvain au Léopold. Un match plein et très équilibré qui s’est finalement soldé sur un partage logique (3-3) qui ne fait les affaires d’aucune des 2 équipes. La partie débutait sur les chapeaux de roue puisqu’il ne fallait pas 120 secondes à Jérôme Dekeyser pour trouver le chemin des filets. Les Bruxellois, dont le coach Robin Geens, suspendu, assistait aux débats depuis la tribune, réagissaient immédiatement mais le premier p.c. visiteur ne donnait rien. C’est finalement à la 16e minute que Max Plennevaux égalisait méritoirement d’un beau tir croisé. L’attaquant des Red Lions était en forme et sur sa 2e occasion de l’après-midi, il plaçait les Ucclois au commandement de la rencontre. Le Léo dominait et jouait juste mais il ne parvenait pas à accentuer son avance au marquoir avant le retour aux vestiaires.