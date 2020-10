Simon Yates positif au Covid-19: le virus reprend vigueur, le Tour d’Italie en sursis

Le Giro prend la pause, ce lundi dans les Abruzzes. Le maillot rose est toujours posé sur le lit du jeune Portugais Joäo Almeida, même si le jeune talent lusitanien (formé par Axel Merckx avant d’être scouté par Patrick Lefevere) a quelque peu souffert pour rejoindre le faîte de Roccaraso, à l’instar du Sicilien Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) d’aileurs. Mais plus que les écarts chronométriques dans le classement général, aussi ténus que les interstices dans les pages de La Gazzetta dello Sport, c’est le contenu des bulletins médicaux qui retient l’attention du peloton. Il reste deux semaines de compétition, plus de 2.000 bornes à parcourir, et Milan ressemble plus que jamais à une lointaine destination, dessinée en pointillé sur le livre de route.