Mark Cavendish, en larmes après Gand-Wevelgem: «C’était peut-être ma dernière course» (vidéo)

Le Britannique est en difficulté depuis quelques années et pourrait bien mettre un terme à sa carrière.

Parmi les premiers échappés de la journée, Mark Cavendish était en larmes à l’arrivée de Gand-Wevelgem (WorldTour). « C’était peut-être ma dernière course », a lâché le Britannique, 35 ans, devant les caméras de Sporza dimanche.

Cavendish porte les couleurs de Bahrain-McLaren, mais n’a pas encore de contrat pour l’année prochaine. Le sprinteur de l’Île de Man a dû composer avec plusieurs blessures ces dernières saisons et sa dernière victoire remonte à 2018 déjà, au Tour de Dubaï, lui qui compte 146 succès à son palmarès.

Marc Cavendish a notamment gagné 30 étapes du Tour de France, 15 au Tour d’Italie et 3 au Tour d’Espagne rentrant dans le cercle fermé des vainqueurs d’étapes sur les trois Grands Tours. Il fut champion du monde en 2011, a remporté Milan-Sanremo (2009) et trois fois le Grand Prix de l’Escaut (2007, 2008 et 2011).