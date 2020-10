Signes religieux: le flou dans la réglementation régionale dérange

Le débat fait tache d’huile. Après l’adoption le mois dernier par le conseil communal molenbeekois d’une motion visant à inscrire la commune dans une logique de neutralité inclusive, après Schaerbeek, où vient d’être créée une commission chargée d’étudier la révision du règlement du travail et le maintien ou non de l’interdiction de porter des signes convictionnels, la question du port du voile dans le service public revient au-devant des discussions. Pour la énième fois. Question qui, depuis des années, reste irrémédiablement irrésolue, tant elle est complexe et sensible.