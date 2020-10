Trois produits d’octobre et leurs vertus insoupçonnées

Dorénavant, manger local s’inscrit de plus en plus dans nos pratiques de consommation. Et si nous en profitions pour redécouvrir des produits typiques de chez nous et de saison. Des courges traditionnelles et colorées aux champignons des bois, ces produits automnaux se révèlent à la fois bons et beaux ! Découverte de 3 d’entre eux.